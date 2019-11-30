В Ираке после известия об отставке премьере снизился накал противостояния

После того, как минувшим днем премьер-министр Ирака Адил Абдул-Мехди заявил о готовности уйти в отставку, накал противостояния в стране несколько снизился.

Как передает со ссылкой на агентство SalamNews, протестующие встретили известие об отставке премьер-министра с воодушевлением, что и стало причиной для проведения акций сравнительно менее напряженней.

Напомним, что ранее премьер-министр Ирака Адил Абдул-Мехди заявил о готовности уйти в отставку.

Премьер-министр сообщил, что подаст прошение об отставке в парламент в официальном порядке.

По его словам, причиной отставки стало неосуществление правительственными структурами опережающих мероприятий, а также последние рекомендации аятоллы Систани предотвратить напрасное кровопролитие в ходе столкновений.

Отметим, что в акциях протеста в Ираке уже погибли 150 человек, в том числе полицейских.