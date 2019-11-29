Читатель спрашивает: Является ли сперма скверной и следует ли очищать место, куда она попала?

В шариатских указаниях подробно повествуется о сквернах. Сперма находится в их числе. Место, куда попала сперма, подлежит обязательному очищению. После половой близости следует даже выполнить истибру, чтобы остатки спермы затем не выделились и не перепачкали одежду. Это точка зрения джафаритского мазхаба. Все современные муджтехиды считают сперму скверной. У ахли-сунны же сперма не считается скверной и место, куда она попала, не требуется очищать. Ученые ахли-сунны в этом вопросе ссылаются на некоторые хадисы Пророка (с) и практику сподвижников. Однако с точки зрения джафаритского мазхаба эти доводы несостоятельны.