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Новости » Ислам в вопросах

Является ли сперма скверной и следует ли очищать место, куда она попала?

Читатель спрашивает: Является ли сперма скверной и следует ли очищать место, куда она попала?

В шариатских указаниях подробно повествуется о сквернах. Сперма находится в их числе. Место, куда попала сперма, подлежит обязательному очищению. После половой близости следует даже выполнить истибру, чтобы остатки спермы затем не выделились и не перепачкали одежду. Это точка зрения джафаритского мазхаба. Все современные муджтехиды считают сперму скверной. У ахли-сунны же сперма не считается скверной и место, куда она попала, не требуется очищать. Ученые ахли-сунны в этом вопросе ссылаются на некоторые хадисы Пророка (с) и практику сподвижников. Однако с точки зрения джафаритского мазхаба эти доводы несостоятельны.


Опубликовано:30 Ноябрь, 2019  12:14, ]]>Печать]]>
 
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