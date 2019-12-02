Израиль укрепляет свое присутствие на Западном берегу Иордана

Министр обороны Израиля Нафтали Беннет в воскресенье распорядился начать планирование строительства нового квартала для еврейских поселенцев в крупном палестинском городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, министр приказал соответствующим подразделениям Минобороны проинформировать палестинский муниципалитет Хеврона о том, что начинается планирование строительства нового квартала в районе старого оптового рынка. Израиль разрешил строительство рынка на этом месте вскоре после того, как захватил контроль над городом в 1967 году, но он был закрыт в 1994 году, и с тех пор его помещения пустуют.

В соответствии с планом Минобороны, магазины на первом этаже рынка останутся в собственности палестинцев, но в надстройках над ними будет жилье для еврейских поселенцев, указывает газета.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство Израиля выделило 40 млн шекелей (19 миллионов манат) на развитие поселений на Западном берегу реки Иордан.