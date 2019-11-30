Читатель спрашивает: Действительна ли сделка, если человек возьмет в долг 2 тыс. манатов, пообещав через 3 месяца вернуть 2,5 тыс. манатов?

Брать взаймы в указанном порядке считается ростовщичеством и это – харам. Если человек обещал вернуть большую сумму, нежели занял, то это является ростовщичеством. Можно взять с таким условием. Человек сообщает, что на эти деньги откроет собственное дело, и если все получится, то вернет его деньги, а в придачу отдаст определенную часть полученной прибыли. Можно указать и конкретную сумму (например, 500 манатов от полученной прибыли). При таком раскладе должник вернет и долг, и добавочную сумму, и это не будет считаться ростовщичеством. Но даже если должник не получит прибыли с нового дела, он обязан вернуть взятую взаймы сумму.