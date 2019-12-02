Иракский парламент принял отставку премьер-министра Адила Абдула-Мехди.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, минувшим днем в ходе заседания парламента была принята отставка премьера.

На основании законодательства государством будет временно руководить нынешнее правительство.

Напомним, что премьер ранее сообщил, что причиной отставки стало неосуществление правительственными структурами опережающих мероприятий, а также последние рекомендации аятоллы Систани предотвратить напрасное кровопролитие в ходе столкновений.