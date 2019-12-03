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ООН: Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины 48 млрд долларов

Оккупация Израилем палестинских территорий за 17 лет привела к потерям бюджета Палестины в размере почти 48 миллиардов долларов.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно данным ЮНКТАД, из-за оккупации Израилем части палестинских территорий за период с 2000 по 2017 годы Палестина потеряла 47,7 миллиарда долларов. Эта сумма в три раза больше бюджета Палестины в 2017 году и продолжает расти.

В докладе отмечается, что ЮНКТАД составила модель развития Палестины при условии, если бы бюджет государства не потерял почти 48 миллиардов долларов, а деньги были бы инвестированы в развитие. В этом случае экономика страны за 17 лет получила бы 2 миллиона новых рабочих мест.


Опубликовано:3 Декабрь, 2019  10:58, ]]>Печать]]>
 
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