ООН: Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины 48 млрд долларов

Оккупация Израилем палестинских территорий за 17 лет привела к потерям бюджета Палестины в размере почти 48 миллиардов долларов.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Согласно данным ЮНКТАД, из-за оккупации Израилем части палестинских территорий за период с 2000 по 2017 годы Палестина потеряла 47,7 миллиарда долларов. Эта сумма в три раза больше бюджета Палестины в 2017 году и продолжает расти.

В докладе отмечается, что ЮНКТАД составила модель развития Палестины при условии, если бы бюджет государства не потерял почти 48 миллиардов долларов, а деньги были бы инвестированы в развитие. В этом случае экономика страны за 17 лет получила бы 2 миллиона новых рабочих мест.