Читатель спрашивает: Если врач прописал небольшую ежедневную дозу водки или вина, можно ли следовать этому рецепту?

Мусульманин должен категорически прояснить для себя, что алкогольные напитки – харам. Их нельзя употреблять ни под каким предлогом. Есть только одно исключение: если возникнет угроза смерти в следствии отсутствия воды, то дозволено выпить спиртное в количестве, которое спасет от смерти. Однако в реальной жизни с такой ситуацией столкнуться практически невозможно. Также запрещено принимать спиртное в лечебных целях. Профессиональность врача, прописавший подобный рецепт, вызывает серьезные сомнения. Современная медицина располагает несколькими способами лечения одной и той же болезни. Поэтому можно найти альтернативу такому сомнительному лечению.