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Новости » Точка зрения

В Ираке за два месяца протестов погибли более 400 человек

Более 400 человек погибли в ходе протестов в Ираке с начала октября, пострадали более 19 тысяч, заявила в ходе заседания СБ ООН спецпредставитель генсека организации в этой стране Жанин Хеннис-Плассхарт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по ее словам, протестующие "платят невообразимую цену за то, чтобы их голоса услышали".

"С начала октября более 400 человек были убиты и более 19 тысяч пострадали", - сказала Хеннис-Плассхарт.

Она отметила, что оправдания убийствам и нанесению увечий мирным демонстрантам быть не может.

Как указала Хеннис-Плассхарт, по наблюдениям ООН, в Ираке по-прежнему стреляют боевыми патронами, не по назначению используют слезоточивый газ, что влечет ужасающие увечья или смерти.

"Аресты и задержания продолжаются, как продолжатся и похищения, угрозы и запугивание", - указала она.

"В этой связи я бы хотела вновь указать на важность гарантий основных прав человека, в частности права на мирные собрания и свободу выражения", - заявила спецпредставитель. Она также призвала на всех уровнях привлекать к ответственности виновных в правонарушениях.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.


Опубликовано:4 Декабрь, 2019  10:28, ]]>Печать]]>
 
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