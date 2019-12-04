ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть оккупированные Голанские высоты, передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости.

За резолюцию проголосовало 91 государство, против - 9, воздержались - 65.

В тексте резолюции говорится, что ГА ООН вновь требует, чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности.

Согласно документу, Генеральная ассамблея заявляет, что решение Израиля от 14 декабря 1981 года установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанах является недействительным и не имеет никакой юридической силы.