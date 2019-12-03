Читатель спрашивает: Каковы обязательные требования, предъявляемые к содержанию пятничной проповеди и ее продолжительности?

Пятничная проповедь читается до пятничного намаза и состоит из 2-х частей. В первой части содержится восхваление Аллаха, рекомендуется быть богобоязненным и воздерживаться от грехов, читается короткая сура Корана. И вторая проповедь начинается восхвалением Аллаха, посылается салават Пророку (с) и непорочным имамам, произносится молитва о прощении грехов верующих. Все это – обязательные составляющие проповеди, и без них она будет недействительной.

Согласно предосторожности, восхваление и салават следует произносить на арабском языке. А остальную часть можно произносить на любом языке. Если большинство слушающих проповедь не владеют арабским языком, то и призыв к богобоязненности, согласно предосторожности, следует произносить на понятном им языке. Не рекомендуется чрезмерно долгая проповедь. Потому что пятничный намаз должен выполнять в строго определенное время, и нежелательно переходить эти временные рамки.