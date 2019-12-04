Нынешней ночью отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а)

Нынешней ночью отмечается мовлуд 11-го Имама мусульман Хасана Аскери (а).

Имам родился в 8-й день месяца Рабиус-сани 232 года по хиджре в Медине. Период имаматства Имама Хасана Аскери (а) начался после смерти его отца, Имама Алиййан Наги (а) в 254 году по хиджре и продолжался в течение 6 лет.

Имам Хасан Аскери (а) был убит в 260 году по хиджре 14-м аббасидским халифом и стал шехидом. Могила Имама находится в Ираке, в городе Самирре.

В этот радостный и знаменательный день поздравляем всех мусульман мира и желаем им жить в соответствии с нормами нравственности Ахли-бейта (а).