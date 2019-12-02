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Новости

Годовщина депортации азербайджанцев с мест их исторического проживания

B эти дни исполняется 31-я годовщина депортации азербайджанцев с мест их исторического проживания

B ноябре-декабре 1988 года с территории армении где располагалось 172 населенных пункта, было изгнано все коренное азербайджанское население - 182 тыс. человек (данные Bерховного комиссариата
ООН по делам беженцев)

Согласно материалам уголовного дела, возбужденного МBД бывшего СССР, в ходе этой депортации были убиты 216 азербайджанцев. B том числе: двум отрезаны головы, 11 заживо сожжены, двое сожжены после убийства, один повешен, 3 зарезаны, 29 задавлены автомобилями, 41 забиты до смерти, один убит током, один доведен до самоубийства, 10 человек скончались от инфаркта, 8 пропали без вести. 57 из убитых - женщины, 23 -дети.

Впервые депортация азербайджанцев с этих территорий происходила в начале 19 века, после завоевания Иреванского ханства Россией. Для создания социальной базы из региона выдавливалось мусульманское население и на территории Иреванского, Карабахского ханств переселялись армяне из Турции и Ирана.

Депортации были осуществлены в несколько этапов - в 1905, 1918-1920, 1948-1956 и 1987-1988- гг.

Как подтверждается статистическими и архивными документами, всего за указанный период с территории современной Армении были депортированы 1,5 млн. азербайджанцев.

После установления советской власти в Армении, были изменены тюркские топонимы 698 из 940 населенных пунктов, где жили азербайджанцы. Этот процесс был завершен после полной депортации азербайджанцев. Так, указом экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна от 9 апреля 1991 года были переименованы последние 90 азербайджанских сел.


Опубликовано:5 Декабрь, 2019  14:46, ]]>Печать]]>
 
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