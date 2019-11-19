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Встреча МИД Азербайджана и Армении в Братиславе

В МИД Азербайджана рассказали детали встречи Мамедъярова и Мнацаканяна в Братиславе

Как сообщает vestikavkaza.ru, Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в рамках встречи в Братиславе обсудили пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Соответствующее заявление по итогам переговоров опубликовано на сайте МИД Азербайджана.
В нем говорится, что встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, проведенная на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе при посредничестве сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, продолжалась более 3,5 часов.
В МИД АР уточнили, что стороны провели широкий обмен мнениями, обсудили текущую ситуацию и пути будущего мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Мамедъяров и Мнацаканян достигли договоренности о продолжении переговоров и проведении следующей встречи в начале будущего года.


Опубликовано:5 Декабрь, 2019  14:51, ]]>Печать]]>
 
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