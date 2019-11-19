Встреча МИД Азербайджана и Армении в Братиславе

В МИД Азербайджана рассказали детали встречи Мамедъярова и Мнацаканяна в Братиславе

Как сообщает vestikavkaza.ru, Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в рамках встречи в Братиславе обсудили пути мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Соответствующее заявление по итогам переговоров опубликовано на сайте МИД Азербайджана.

В нем говорится, что встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении, проведенная на полях заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе при посредничестве сопредседателей Минской группы и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, продолжалась более 3,5 часов.

В МИД АР уточнили, что стороны провели широкий обмен мнениями, обсудили текущую ситуацию и пути будущего мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров и Мнацаканян достигли договоренности о продолжении переговоров и проведении следующей встречи в начале будущего года.