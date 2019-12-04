ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Является ли сперма скверной и следует ли очищать место, куда она попала? Является ли сперма скверной и следует ли очищать место, куда она попала?
Действительна ли сделка, если человек возьмет в долг 2 тыс. манатов, пообещав через 3 месяца вернуть 2,5 тыс. манатов? Действительна ли сделка, если человек возьмет в долг 2 тыс. манатов, пообещав через 3 месяца вернуть 2,5 тыс. манатов?
Аятолла Систани призвал протестующих не поддаваться на провокации Аятолла Систани призвал протестующих не поддаваться на провокации
На международной конференции молодые представители 25 стран осудили Армению На международной конференции молодые представители 25 стран осудили Армению
Следует ли при совершении малого омовения каждый раз закрывать кран после омовения лица и рук? Следует ли при совершении малого омовения каждый раз закрывать кран после омовения лица и рук?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2019»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Дипломатическая напряжённость между Россией и Германией

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в ФРГ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", - цитирует заявление дипведомства РИА Новости.

Издание Spiegel Online со ссылкой на источники сообщает, что сегодня утром в МИД вызвали посла Сергея Нечаева, ему вручили ноту, в которой Россию призвали к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве.

Ранее СМИ отмечали, что правительство ФРГ может ввести дипломатические или другие санкции против РФ, если появятся доказательства того, что она имеет отношение к убийству гражданина Грузии, которое произошло в Берлине этим летом.

23 августа неизвестный застрелил в Берлине 40-летнего гражданина Грузии. По информации газеты Berliner Kurier, он получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. В прокуратуре объявили, что при нем нашли орудие убийства.

Spiegel сообщало, что следствие проверяет разные версии, однако наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства", а заказчиком могут быть либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

30 августа это издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Этот вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев, стоит ожидать, что Россия отреагирует на этот шаг зеркально и также объявит двоих немецких дипломатов persona non grata. "В дипломатии принят принцип "не подставлять вторую щеку", так что результат этого шага будет вполне очевидным: если они высылают наших дипломатов, то мы высылаем немецких дипломатов. Непонятно, как они могут объявить наших дипломатов причастными к этому убийству, если следствие еще не закончилось, нет никаких документов, но если они уже это сделали, то российский ответ будет зеркальным", - сказал он.

"Я думаю, что в этом нет серьезного прецедента для ухудшения российско-немецких отношений, этот случай не будет экстраполирован на всю двустороннюю политику наших стран. Это скорее частный случай. Было бы уместно, кстати, привлечь к расследованию убийства российских специалистов. Увы, не всегда европейские следственные службы работают совместно с нашими, и в данном случае, наверняка, этого тоже не произойдет. Прошло всего два дня, а решение о высылке российских дипломатов уже принято, без объяснения причин. Конечно, этот шаг не красит немцев, как, впрочем, и другие страны, которые в последнее время высылали наших дипломатов. Но так устроен мир, поэтому России остается лишь дать адекватный ответ", - заключил Александр Гусев.

С ним согласился директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов. "Поскольку у нас уже отреагировали на этот шаг, назвав высылку дипломатов надуманным предлогом, стоит ожидать, что Россия примет зеркальные меры. То, что Берлин здесь и сейчас решил начать высылать российских дипломатов, может быть связано с в целом прохладными отношениями Германии с Россией. Того доверительного диалога, который был еще несколько лет назад, у нас уже нет. Кроме того, Берлин мог пойти на это и из-за неких контактов с третьими странами, в частности, с Грузией", - сказал он.


Опубликовано:5 Декабрь, 2019  15:04, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Декабрь, 2019
Нынешней ночью отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а)
4 Декабрь, 2019
Конституционный суд Азербайджана принял решение в связи с роспуском парламента
4 Декабрь, 2019
В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ
4 Декабрь, 2019
ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
3 Декабрь, 2019
В Сирии погибли двое турецких военных

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Декабрь, 2019

Президент распустил Милли Меджлис и назначил дату парламентских выборов
5 Декабрь, 2019
Дипломатическая напряжённость между Россией и Германией
5 Декабрь, 2019
Встреча МИД Азербайджана и Армении в Братиславе
5 Декабрь, 2019
Годовщина депортации азербайджанцев с мест их исторического проживания
4 Декабрь, 2019

Нынешней ночью (ночь на 5-е декабря) отмечается мовлуд Имама Хасана Аскери (а)
4 Декабрь, 2019

Конституционный суд Азербайджана принял решение в связи с роспуском парламента
4 Декабрь, 2019
В Ираке схватили заместителя ликвидированного главаря ИГ
4 Декабрь, 2019

Каковы обязательные требования, предъявляемые к содержанию пятничной проповеди и ее продолжительности? Ислам в вопросах
4 Декабрь, 2019

ООН потребовала от Израиля покинуть оккупированные Голаны
4 Декабрь, 2019

В Ираке за два месяца протестов погибли более 400 человек
3 Декабрь, 2019

Если врач прописал небольшую ежедневную дозу водки или вина, можно ли следовать этому рецепту? Ислам в вопросах
3 Декабрь, 2019
В Сирии погибли двое турецких военных
3 Декабрь, 2019
ООН: Израильская оккупация за 17 лет стоила бюджету Палестины 48 млрд долларов
2 Декабрь, 2019
Иракский парламент принял отставку премьер-министра
2 Декабрь, 2019
Хуситы сбили военный беспилотник коалиции Саудовской Аравии
2 Декабрь, 2019

Действительна ли сделка, если человек возьмет в долг 2 тыс. манатов, пообещав через 3 месяца вернуть 2,5 тыс. манатов? Ислам в вопросах
2 Декабрь, 2019
Израиль укрепляет свое присутствие на Западном берегу Иордана
2 Декабрь, 2019
Иранское консульство снова подожгли в Ираке
30 Ноябрь, 2019

Является ли сперма скверной и следует ли очищать место, куда она попала? Ислам в вопросах
30 Ноябрь, 2019
В Ираке после известия об отставке премьере снизился накал противостояния
30 Ноябрь, 2019
Израильтяне нанесли авиаудары по Газе, есть убитый
29 Ноябрь, 2019

Аятолла Систани призвал протестующих не поддаваться на провокации
29 Ноябрь, 2019
Между Ираном и Ираком закрыт основной пограничный переход
29 Ноябрь, 2019

На международной конференции молодые представители 25 стран осудили Армению ФОТО
29 Ноябрь, 2019

Следует ли при совершении малого омовения каждый раз закрывать кран после омовения лица и рук? Ислам в вопросах
29 Ноябрь, 2019
Более 30 протестующих погибли в ходе столкновений в Ираке
29 Ноябрь, 2019
Трамп назвал условие для заключения соглашения с "Талибаном"
28 Ноябрь, 2019

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
28 Ноябрь, 2019

О чем повествует книга «Муруджуз-захаб» и кто ее автор? Ислам в вопросах
28 Ноябрь, 2019
Нападение на турецкую воинскую часть: есть жертвы
28 Ноябрь, 2019
В Ираке демонстранты подожгли иранское консульство
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com