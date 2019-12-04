Дипломатическая напряжённость между Россией и Германией

Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России в ФРГ в связи с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", - цитирует заявление дипведомства РИА Новости.

Издание Spiegel Online со ссылкой на источники сообщает, что сегодня утром в МИД вызвали посла Сергея Нечаева, ему вручили ноту, в которой Россию призвали к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве.

Ранее СМИ отмечали, что правительство ФРГ может ввести дипломатические или другие санкции против РФ, если появятся доказательства того, что она имеет отношение к убийству гражданина Грузии, которое произошло в Берлине этим летом.

23 августа неизвестный застрелил в Берлине 40-летнего гражданина Грузии. По информации газеты Berliner Kurier, он получил смертельное ранение в голову. Через несколько дней полиция задержала 49-летнего россиянина. В прокуратуре объявили, что при нем нашли орудие убийства.

Spiegel сообщало, что следствие проверяет разные версии, однако наиболее вероятным считает сценарий "профессионально запланированного и осуществленного заказного убийства", а заказчиком могут быть либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.

30 августа это издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Этот вывод авторы сделали на основании того, что имя подозреваемого, представленное в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к убийству гражданина Грузии в Берлине.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев, стоит ожидать, что Россия отреагирует на этот шаг зеркально и также объявит двоих немецких дипломатов persona non grata. "В дипломатии принят принцип "не подставлять вторую щеку", так что результат этого шага будет вполне очевидным: если они высылают наших дипломатов, то мы высылаем немецких дипломатов. Непонятно, как они могут объявить наших дипломатов причастными к этому убийству, если следствие еще не закончилось, нет никаких документов, но если они уже это сделали, то российский ответ будет зеркальным", - сказал он.

"Я думаю, что в этом нет серьезного прецедента для ухудшения российско-немецких отношений, этот случай не будет экстраполирован на всю двустороннюю политику наших стран. Это скорее частный случай. Было бы уместно, кстати, привлечь к расследованию убийства российских специалистов. Увы, не всегда европейские следственные службы работают совместно с нашими, и в данном случае, наверняка, этого тоже не произойдет. Прошло всего два дня, а решение о высылке российских дипломатов уже принято, без объяснения причин. Конечно, этот шаг не красит немцев, как, впрочем, и другие страны, которые в последнее время высылали наших дипломатов. Но так устроен мир, поэтому России остается лишь дать адекватный ответ", - заключил Александр Гусев.

С ним согласился директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов. "Поскольку у нас уже отреагировали на этот шаг, назвав высылку дипломатов надуманным предлогом, стоит ожидать, что Россия примет зеркальные меры. То, что Берлин здесь и сейчас решил начать высылать российских дипломатов, может быть связано с в целом прохладными отношениями Германии с Россией. Того доверительного диалога, который был еще несколько лет назад, у нас уже нет. Кроме того, Берлин мог пойти на это и из-за неких контактов с третьими странами, в частности, с Грузией", - сказал он.