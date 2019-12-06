$15 миллионов за информацию о командующем "Аль-Кудс"

Администрация США предлагает денежное вознаграждение в размере до $15 млн за информацию об одном из командующих спецслужбой "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Абдоллахе Резе Шаллахи. Об этом заявил журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о награде в размере "до $15 млн за информацию о финансовой деятельности, связях и компаньонах Абдоллаха Резы Шаллахи".

"Это базирующийся в Йемене командующий спецслужбой "Аль-Кудс" КСИР", - пояснил Хук, по словам которого, американские власти пытаются получить данные, которые способны помочь США сорвать "операции КСИР".

"Шаллахи обладает длинным послужным списком организации нападений на американцев и их союзников во всем мире. Он планировал многочисленные убийства военнослужащих коалиции в Ираке, снабжал оружием и взрывчаткой экстремистские группировки и планировал вылазку, которая была совершена 20 января 2007 года в Кербеле и привела к гибели пяти американских солдат и ранению еще трех. В 2011 году Шаллахи руководил заговором с целью убийства посла Саудовской Аравии в США Адиля аль-Джубейра и финансировал это", - утверждает Хук.

Отметим, что ранее Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию гражданина России Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp.