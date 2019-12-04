Читатель спрашивает: Почему некоторые аяты Корана называют аятами земного поклона?

Согласно правилам чтения Корана, человек, при произношении некоторых аятов Корана, и даже если услышит их, обязан совершить земной поклон. Для этого н е обязательно совершать малое омовение и находиться лицом к кибле. При совершении обязательного земного поклона Корана можно произнести любой зикр. Коран содержит 4 аята, прочитав или услышав которые, обязательно следует совершить земной поклон. Это 15-ый аят суры «Саджда», 37-ой аят суры «Фуссилат», 62-ой аят суры «Наджм» и 19-ый аят суры «Алаг». Для обозначения этих аятов в экземплярах Корана используются специальные знаки.