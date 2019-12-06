Читатель спрашивает: Обязательно ли произносить такбир между действиями намаза и как следует делать это?

Произносить такбир между действиями намаза не обязательно, это желательное деяние. В конце каждого действия и в начале очередного произносится такбир. Желательно при этом поднимать руки на уровне лиц, приближая их к мочкам ушей. Согласно мазхабу ахли-сунны, такбир произносится во время движения. Например, приподнимаясь после поясного поклона или же склоняясь в земном поклоне. Согласно шиитскому мазхабу, при произношении такбира тело должно быть неподвижно.