Израиль испытал ядерную ракету

Израиль 6 декабря с авиабазы Пальмахим ВВС у побережья Средиземного моря испытал двигательную установку, предположительно, для баллистических ракет семейства Jericho («Иерихон»), пишет The Drive.

«Немногочисленные подробности вызвали предположение, что состоявшийся пуск связан с разработкой пополнения сверхсекретного семейства ядерных баллистических ракет Jericho», — утверждает американское издание.

The Drive напоминает, что семейство Jericho включает в себя тактические и стратегические ракеты, в том числе межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с ядерным оснащением, а также послужило основой для израильских ракет космического назначения. Издание отмечает, что Израиль официально не считается государством, обладающим ядерным оружием, что, скорее всего, ввиду угрозы со стороны Ирана, не соответствует действительности.