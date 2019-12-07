Читатель спрашивает: Каково указание шариата относительно курения сигарет?

Мнения исламских ученых относительно курения сигарет различно. Учитывая вред курения здоровью и семейному бюджету, все ученые считают это нежелательным. Часть ученых считает курение сигарет дозволенным, с условием, чтобы это не таило угрозы жизни конкретного человека. Если подобная угроза существует, то курение – харам. Другая группа ученых не считает обязательным курильщику отказываться от сигарет, однако, по их мнению, начинать «с нуля» - харам. И еще одна группа ученых считает курение категорическим харамом. В джафаритском мазхабе большинство ученых придерживаются первой, частично второй позиции. А большинство ученых ахли-сунны являются сторонниками третьего мнения и считают курение сигарет харамом.