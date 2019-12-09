Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными

Японские ученые выяснили, что употребление любых доз спиртного повышает риск смертельно опасных заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает İslam.az со ссылкой на «Лента.ру».

Исследователи изучили клинические данные о 63,2 тысячи больных раком и 63,2 тысячи здоровых людей. Все участники сообщили о стандартизированных единицах алкоголя, употребляемых ежедневно. Одна стандартизированная единица равна 23 граммам этанола, что эквивалентно 180 миллилитрам саке, 500 миллилитрам пива, 180 миллилитрам вина или 60 миллилитрам виски.

Самый низкий риск заболевания раком наблюдался при нулевом употреблении алкоголя, при этом наблюдалась линейная зависимость между вероятностью болезни и количеством спиртного. По расчетам, низкий уровень употребления алкоголя в течение десяти лет (например, один напиток в день в течение десяти лет или два напитка в день в течение пяти лет) увеличивал общий риск развития рака на пять процентов.

Известно, что алкоголь повышает риск развития опухолей в таких органах, как кишечник, желудок, молочная железа, простата и пищевод.