В Ираке проходят аресты министров и губернаторов

В Ираке вынесено решение о задержании 9 министров, 12 депутатов и провинциальных губернаторов.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, Совет прозрачности страны отдал распоряжение соответствующим структурам о задержании ряда настоящих и бывших официальных лиц.

Как сообщается в заявлении Совета прзрачности, были задержаны и переданы следствию 12 нынешних и бывших министров, 11 губернаторов, сотрудников офисов губернаторов.

Отметим, что среди задержанных лиц были сотрудники почти всех министерств, государственных комитетов и организаций.

Напомним, что за последний месяц были открыты уголовные дела в отношении 256 официальных лиц. Суды Ирака начали рассмотрения дел, представленных Советом прозрачности.