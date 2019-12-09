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Новости » Ислам в вопросах

Кто из сподвижников Пророка (с) скончался позже всех?

Читатель спрашивает: Кто из сподвижников Пророка (с) скончался позже всех?

Этим сподвижником считается Абут-Туфейл Амир ибн Васила Лейси. Он родился в 3-м году хиджры, а скончался в 100-м году хиджры. Где именно он умер, точно неизвестно. Согласно некоторым сведениям, это произошло в Мекке. В последние годы жизни Абут-Туфейл сам говорил, что сейчас на земле не осталось кого-либо, видевшего Пророка (с), кроме него.

Пишут, что он долгое время проживал в Куфе, был сторонником имама Али (а), участвовал в некоторых сражениях под его предводительством, после убийства имама переехал в Дамаск. Затем он примкнул к Мухтару и сражался против Омеядов, а после убийства Мухтара отошел от политики, обосновавшись в Мекке.


Опубликовано:10 Декабрь, 2019  12:25, ]]>Печать]]>
 
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