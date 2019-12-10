Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота

Изложенные в докладе Минюста США выводы свидетельствуют о попытке свержения правительства США.

Как сообщает РБК, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Это позор. Подобное никогда не должно повториться с другим президентом", — заявил Трамп журналистам.

По его словам, выводы, изложенные в докладе, свидетельствуют о попытке свержения правительства США, в которой участвовало большое число людей, однако их "поймали с поличным".

Ранее Минюст США опубликовал доклад об обстоятельствах ведения спецслужбами слежки за окружением Трампа до и после выборов 2016-го года. В нем утверждается, что ведомство не нашло политической предвзятости в слежке за предвыборным штабом Трампа, однако обнаружило нарушения со стороны сотрудников ФБР при получении ордеров.