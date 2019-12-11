В США проведено предварительное расследование по факту стрельбы на военной базе во Флориде

Как сообщает WAR NEWS TODAY, подтвердилась информация о том, что огонь открыл младший лейтенант саудовских военно-воздушных сил Ахмад Мохаммад Аль-Шамрани

Он на тот момент проходил лётную подготовку в США. Известно, что помимо Шамрани подготовку на авиабазе проходили ещё несколько саудовских военнослужащих.

По словам министра обороны США Марка Эспера, саудовский офицер открыл стрельбу из пистолета Glock 45, который он приобрёл в одном из местных магазинов стрелкового оружия. В материалах предварительного следствия приводятся свидетельства военнослужащих базы, где те говорят о Шамрани, как о человеке, который постоянно высказывал недовольство политикой США.

В частности, в документе есть такое заявление Шамрани, записанное со слов свидетеля:

Я ненавижу американскую поддержку Израиля, вторжение США в мусульманские страны, то, что до сих пор действует тюрьма в Гуантанамо.

Утверждается, что Шамрани высказывал недовольство в адрес американского инструктора Джеймса Дэя, который служил на авиабазе в Пенсаколе. Шамрани называл его сексуально озабоченным и даже подавал на него весной этого года официальную жалобу командованию.

Шамрани проходил подготовку на американской базе по программе 3-летнего обучения. Окончание курса подготовки должно было состояться в январе 2020 года.

По решению, принятому министерством обороны США, объявляется приостановка обучения всех курсантов и стажёров из числа граждан Саудовской Аравии на территории Соединённых Штатов Америки. По некоторым данным, речь идёт о 300 военнослужащих. До какого конкретно момента приостановка продлится, пока неизвестно.