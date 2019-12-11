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В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США

Турция может ответить на санкции США из-за покупки С-400, в том числе по отношению к авиабазе "Инджирлик", где базируются американские ВВС, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Islam.az со ссылкой на РИА новости сообщает, что США ранее заявили о решении исключить Турцию из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу беседует с государственным секретарем США Майком Помпео

Помпео и Чавушоглу обсудили по телефону C-400, F-35 и Сирию

"Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы "Инджирлик". Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TGRT.

"Турция серьезно относится к собственному производству вооружений. Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 – новые технологии, поэтому мы стали партнерами программы, внесли 1,4 миллиарда долларов. Но все пойдет по плохому сценарию, и нам их не дадут, значит самое естественное право Турции - закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать другие альтернативы", - добавил турецкий министр.


Опубликовано:11 Декабрь, 2019  15:12, ]]>Печать]]>
 
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