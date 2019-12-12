Жертвами атаки террористов в Нигере стали 70 военных

В Нигере боевики совершили нападение на военный лагерь, в результате чего погибли около 70 солдат, множество получили ранения.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", инцидент имел место близ границы с Мали.

Террористам удалось захватить лагерь и удерживать контроль над его территорией в течение всей ночи.

Выбить боевиков из базы удалось только после прибытия подкрепления.

По данным источников в силах безопасности, в ходе столкновения уничтожены 57 террористов.

Официального заявления в связи с произошедшим пока не поступало.