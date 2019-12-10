Читатель спрашивает: Может ли человек при жизни вырыть себе могилу, и не грех ли это?

Если человек выроет себе могилу еще при жизни, он не только не согрешит, но, согласно некоторым религиозным источнкам, совершит желательное деяние. Некоторые видные личности Ислама поступали подобным образом, и еще при жизни периодически наведывались к своей могиле. А некоторые даже лежали там и читали Коран. В качестве примера можно показать Сеййида Нафиса, учителя основоположника шафиитского мазхаба Шафии, который вырыл свою могилу в своем доме. Согласно преданиям, каждый день он ложился в эту могилу и читал Коран. Таким образом он полностью перечитал Коран 6 тысяч раз. И сегодня некоторые верующие предварительно роют себе могилу. В этом есть определенная польза для домочадцев в случае внезапной смерти: подобным образом уменьшаются их расходы.