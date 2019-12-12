В Дании задержали 20 готовивших теракт боевиков

Полиция Дании задержала 20 боевиков, готовивших теракт, в ходе масштабной антитеррористической операции. Об этом сообщает телерадиокорпорация DR.

Правоохранительные органы обыскали свыше десятка локаций по всей стране. В операции участвовало несколько отделений полиции из разных датских городов.

«Некоторым из задержанных уже предъявлено обвинение, (...) и скоро они предстанут перед судом», — отметил главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков. Он добавил, что злоумышленников подозревают в попытке достать огнестрельное оружие и взрывчатые вещества для теракта.

В Копенгагенской полиции заявили, что боевики могли быть частью исламистской группировки. Предполагается, что они планировали совершить атаку где-то на территории Дании.

Полицейские подчеркивают, что, несмотря на успех операции, угроза еще не миновала. По словам представителей правоохранительных органов, террористическая опасность все еще велика.