Шесть протестующих погибли в результате стрельбы в Багдадe

Шесть человек погибли в четверг в результате стрельбы, открытой неизвестными по протестующим на площади Тахрир в центре Багдада.

Oб этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

С 1 октября в Ираке не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются стычками, погромами и насилием. Особенно напряженная ситуация сохраняется на юге страны, а также в Багдаде. По последним официальным данным, за это время погибли свыше 510 человек, еще 21 тыс. человек пострадали.