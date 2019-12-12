Читатель спрашивает: Является ли страх смерти нормальным состоянием?

Ислам рекомендует помнить о смерти. Потому что страх смерти повышает у человека чувство ответственности и контроль за своими деяниями. Чувство же страха перед смертью естественно. Вера людей не одинакова. Лишь непорочные и праведники не боятся смерти, наоборот, радуются этому. Потому что каждый знает о своих прегрешениях и страшится наказания за них. Кроме того, у каждого в душе кроются желания и мечты, которые не претворились в жизнь. И человеку тяжело умирать.

Однако и страх перед смертью следует контролировать. Чрезмерность этого чувства указывает на сильную привязанность человека к этому миру или же на наличие огромного количества грехов. И оба эти случая опасны. Человек должен выяснить, что вызывает у него такой страх и попытаться устранить причину. Мусульманин должен в любой момент быть готовым к смерти, уметь с радостью встретить отход к Аллаху.