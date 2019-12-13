Ахмет Давутоглу заявил о создании своей новой партии

Бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу представил свою новую партию.

На мероприятии с участием основателей структуры А.Давутоглу назвал цели и задачи своей партии.

Рассказав о партии, названной «Будущее», А.Давутоглу отметил, что цель заключается в создании светлого будущего для Турции: «Мы построим будущее для Турции, почерпнув силы из прошлого».

А.Давутоглу подверг критике нынешнюю систему президентства в Турции и сказал, что они будут стремиться к переходу к демократической парламентской системе.

Символом партии является лист чинара. Отмечено, что чинар – символ долголетия и прочности.

Среди основателей партии – бывший посол Турции в Австрии Умид Ярдым, армянский публицист Этьен Махчупян, который был главным советником А.Давутоглу в период его работы на посту премьер-министра, известный журналист Хакан Албайрак, бывшие депутаты Уфук Урас, Ферамуз Устюн, Али Сарыкая, Омар Унал, бывший руководитель Анкаринской организации Партии справедливости и развития (AKP) Недим Ямалы и другие.