Читатель спрашивает: Чему посвящена молитва Кумейл и в каких целях читается?

Кумейл ибн Зийад Нахаи был одним из избранных сподвижников имама Али (а). Его называли кладезю тайн имама. В религиозных источниках приведены несколько хадисов, посвященных беседе Кумейла с имамом Али (а). Молитва Кумейл также надиктована ему имамом. Согласно некоторым преданиям, это молитва пророка Хызыра (а). В тексте молитвы упоминаются имена и атрибуты Аллаха, повествуется о нужде раба в Аллахе. Отмечается, что чтение этой молитвы способствует увеличению хлеба насущного, устранению козней врагов и прощению грехов. Согласно исламским традициям, эта молитва читается коллективно в знаменательные дни и месяцы.