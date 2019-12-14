Читатель спрашивает: Кто из сподвижников Пророка (с) прожил наиболее долгую жизнь?

Некоторые из сподвижников Пророка (с) прожили 90-100 лет. Среди них Аммар ибн Ясир, Джабир ибн Абдуллах Ансари, Абут-Туфейл, Абдуллах ибн Аби Овфа и другие. Особо среди них выделяется Анас ибн Малик. Прислуживавший Пророку (с) с раннего детства, он прожил долгую жизнь, у него было много детей и внуков, он обладал большим имуществом. У него было 80 сыновей и 2 дочери, а сам он прожил более 100 лет. Согласно наиболее распространенной версии, он скончался в 93 году хиджры.

Существует версия, что Хассан ибн Сабит, известный как поэт Пророка (с), прожил еще дольше. Он принял Ислам в 60-летнем возрасте, а после прожил еще 60 лет. Имеются предания, что Салман Фарси прожил еще дольше.