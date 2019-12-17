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Армия Пакистана выступила против смертного приговора Мушаррафу

Вооруженные силы Пакистана выразили свое несогласие с решением Специального суда по делу о государственной измене бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, oб этом говорится в распространенном во вторник заявлении армейской пресс-службы.

"Решение Специального суда по делу генерала Первеза Мушаррафа вызывает боль и сожаление. Бывший командующий штабом армии, председатель Объединенного комитета начальников штабов и президент Пакистана, который служил своей стране более 40 лет, участвовал в войнах за свое государство, не может быть предателем ни при каких условиях. Вооруженные силы Пакистана ожидают, что правосудие будет совершено в соответствии с конституцией Исламской Республики Пакистан"- сообщается в заявлении.

Специальный суд Пакистана вынес бывшему президенту и военному лидеру страны Первезу Мушаррафу смертный приговор.


Опубликовано:18 Декабрь, 2019  11:16, ]]>Печать]]>
 
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