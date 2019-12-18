Каир и Бухара объявлены столицами Исламской культуры 2020 года

Исламская организация по образованию, науке и культуре (ISESCO) объявили египетский Каир и узбекскую Бухару столицами Исламской культуры 2020 года.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Anadolu, данное решение было принято на заседании организации, посвященном завершению программы мероприятий, связанных с объявлением города Тунис столицей Исламской культуры 2019 года.

Генеральный секретарь ISESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик отметил, что звание "столицы Исламской культуры" было учреждено с целью поддержки культурного развития отдельных стран.

Генсек подчеркнул, что ISESCO готово и далее сотрудничать с Тунисом, в частности, в вопросе поддержки в реставрации дома известного арабского мыслителя и историка Абд ар-Рахмана Ибн Халдуна в этой африканской стране.