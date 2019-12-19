Американские войска вернулись на базы в Сирии

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, которые они покинули в октябре из-за проведения турецкой операции «Источник мира». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Известно, что США укрепляются на северо-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией и Ираком, где находятся нефтяные месторождения. Отмечается, что военные уже расположились на территории пяти баз в провинции Хасеке, где, кроме того, создают новые блокпосты около города Камышлы. Всего на данный момент американцы контролируют 11 баз в Сирии.