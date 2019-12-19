ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Ахмет Давутоглу заявил о создании своей новой партии Ахмет Давутоглу заявил о создании своей новой партии
В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Более 70 сотрудников СМИ погибли в мире в 2019 году Более 70 сотрудников СМИ погибли в мире в 2019 году
Шесть протестующих погибли в результате стрельбы в Багдадe Шесть протестующих погибли в результате стрельбы в Багдадe

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2019»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

В Сирии около 100 боевиков на танках напали на армию САР

Около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции армии САР у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе, все атаки отбиты.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"В течение прошедших суток боевики вооруженных группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам", "Хуррас Ад-Дин" и "Сирийская национальная армия" неоднократно предпринимали попытки атаковать позиции сирийских правительственных сил", - сказал Боренков.

Он подчеркнул, что подразделения вооруженных сил САР в районе населенного пункта Тамана провинции Идлиб были атакованы группой боевиков численностью около 40 человек при поддержке двух танков и одного БТР. Кроме этого, еще до 60 членов незаконных вооруженных формирований, проделав проход в минном заграждении, попытались овладеть высотой севернее населенного пункта Зайтуна провинции Идлиб.

"Подразделениями сирийских правительственных все атаки отбиты, уничтожены один танк и один бронетранспортер террористов", - добавил Боренков.


Опубликовано:19 Декабрь, 2019  10:43, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
19 Декабрь, 2019
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
19 Декабрь, 2019
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
18 Декабрь, 2019
Американские войска вернулись на базы в Сирии
18 Декабрь, 2019
Армия Пакистана выступила против смертного приговора Мушаррафу
17 Декабрь, 2019
Не менее десяти человек погибли при взрыве в Афганистане

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
19 Декабрь, 2019
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
19 Декабрь, 2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на армию САР
19 Декабрь, 2019
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
18 Декабрь, 2019
Американские войска вернулись на базы в Сирии
18 Декабрь, 2019

Каир и Бухара объявлены столицами Исламской культуры 2020 года
18 Декабрь, 2019
Ожесточенные протесты мусульман по всей Индии
18 Декабрь, 2019

Армия Пакистана выступила против смертного приговора Мушаррафу
17 Декабрь, 2019
Не менее десяти человек погибли при взрыве в Афганистане
17 Декабрь, 2019
У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами
16 Декабрь, 2019
В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик
16 Декабрь, 2019
В Афганистане трое полицейских убиты при нападении боевиков
16 Декабрь, 2019

Кто  из сподвижников Пророка (с) прожил наиболее долгую жизнь? Ислам в вопросах
16 Декабрь, 2019

Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик
16 Декабрь, 2019

В Ираке обнаружено массовое захоронение 643 человек
14 Декабрь, 2019

Чему посвящена молитва Кумейл и в каких целях читается? Ислам в вопросах
14 Декабрь, 2019
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
14 Декабрь, 2019

Более 70 сотрудников СМИ погибли в мире в 2019 году
13 Декабрь, 2019
Ахмет Давутоглу заявил о создании своей новой партии
13 Декабрь, 2019

Является ли страх смерти нормальным состоянием? Ислам в вопросах
13 Декабрь, 2019
В США успешно испытали ранее запрещённую ДРСМД ракету
13 Декабрь, 2019

Шесть протестующих погибли в результате стрельбы в Багдадe
12 Декабрь, 2019

В Дании задержали 20 готовивших теракт боевиков
12 Декабрь, 2019

Может ли человек при жизни вырыть себе могилу, и не грех ли это? Ислам в вопросах
12 Декабрь, 2019

Жертвами атаки террористов в Нигере стали 70 военных
12 Декабрь, 2019

ООН: При протестах в Ираке погибли 424 человека
11 Декабрь, 2019
В МИД Турции предупредили об ответе на санкции США
11 Декабрь, 2019
В США проведено предварительное расследование по факту стрельбы на военной базе во Флориде
10 Декабрь, 2019

В Сирии и Ираке погибли или пропали без вести 903 гражданина Азербайджана
10 Декабрь, 2019

Госкомитет: В Баку вновь откроется мечеть "Абу-Бакр"
10 Декабрь, 2019
Трамп счел действия ФБР по слежке за его штабом попыткой переворота
10 Декабрь, 2019

Кто из сподвижников Пророка (с) скончался позже всех? Ислам в вопросах
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com