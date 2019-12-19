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Израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа

Сегодня утром военные самолеты Израиля нанесли удары по ряду кварталов Газы.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом собщают источники в Газе.

Сообщается, что израильские самолеты обстреляли позиции ХАМАС, расположенные поблизости от объекта "Мабна ас-Сафина", расположенного на северо-западе города Газа.

В результате обстрела на территории наблюдаются разрушения. Информации о человеческих жертвах до настоящего времени не поступало.

Израильская сторона сообщила, что данные авиаудары нанесены в ответ на ракету, выпущенную по городу Сдерот.

Отметим, что Израиль с 2008 года осуществляет наземную, морскую и воздушную блокаду сектора Газа. Контрольно-пропускные пункты, расположенные на границы Газы и Египта работают с ограничениями и перерывами.


Опубликовано:19 Декабрь, 2019  14:01, ]]>Печать]]>
 
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