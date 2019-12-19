В Ливане пришли к консенсусу по вопросу назначения премьера

Минувшей ночью большинство политичских фракций парламента Ливана пришло к консенсусу и определили имя премьер-министра.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, минувшей ночью политические фракции Ливана, в том числе "аль-Мустагбал", "Фракция свободных националистов", "Эмель","8 Азера", "Хизбалла" и другие, провели заседание, на котором пришли к соглашению, что премьер-министром будет назначен экс-министр Хасан Диабин.

Как сообщила ливанская газета "аль-Ахбар" со ссылкой на официальные источники, в настояшее время урегулируется вопрос о назначении премьером Хасана Диабина, а также поручения ему формирования нового правительства.

Отметим, что с октября в Ливане происходят акции протеста в связи со сложившейся экономической ситуацией. На фоне протестных настроений ушел в отставку премьер-министр Саад ар-Харири.