США угрожают санкциями России и Азербайджану

Вашингтон не делает никаких исключений из санкций в отношении Ирана для третьих стран и будет применять их в случае любой деятельности, которую американская сторона считает запрещенной, заявил на брифинге для иностранных СМИ спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сообщает ТАСС.

"Мы вводим санкции применительно к любой деятельности, которая подпадает под санкции. Такова наша политика, и она применяется во всех случаях, никаких исключений из нее нет", - сказал Хук, отвечая на вопрос, каким образом могут избежать американских санкций другие страны в регионе, которые хотят выстраивать отношения с Ираном, например, Россия или Азербайджан.

"В некоторых случаях мы напрямую вводим санкции против физических и юридических лиц из Ирана, но есть также вторичные санкции", - пояснил американский дипломат, добавив: "Эта политика первичных и вторичных санкций существует уже какое-то время, и мы на самом деле не делаем никаких исключений из нее".