Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев»

Турция выслала свыше 100 «игиловцев» в Германию, Францию, США и другие страныТурция с ноября экстрадировала 110 боевиков ИГ, сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

Как отмечает агентство, на сегодняшний день из Турции депортированы 21 граждан Германии, 13 французов, пять британцев, два бельгийца, два нидерландца, двое граждан Марокко, двое жителей автономного края Косово и Метохия, а также по одному гражданину США, Греции, Ирландии и Австралии, передает Islam.az.

Сообщается, что процесс депортации продолжится в ближайшие дни. По данным "Анадолу", в пунктах содержания остались еще 849 иностранных боевиков ИГ.

В среду, 18 декабря, руководители координационных штабов РФ и САР по возвращению беженцев призвали европейские страны принять своих граждан, воевавших на стороне ИГ; отказ стран Европы сделать это приводит к росту напряженности в Сирии, отмечали главы штабов.

В МВД Турции, в свою очередь, отмечали, что до начала экстрадиции в Турции содержались под стражей около 1,2 тыс. боевиков ИГ из 40 стран, в том числе и из России.

Ранее сообщалось, что 11 ноября Турция начала экстрадицию задержанных террористов ИГ в страны их происхождения.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу тогда заявлял, что "Турция придерживается четкой позиции по данному вопросу (по вопросу возврата боевиков - ред.)" и не собирается идти на уступки, так как "государства обязаны принимать выходцев" из ИГ.