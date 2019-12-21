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При атаках боевиков погибли 17 военных Сирии

При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения. Обе атаки были отражены, уничтожены и ранены до 200 террористов.

 

Как передает İslam.az со ссылкой на RT, об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, вечером 19 декабря террористы в составе 300 и 400 человек при поддержке бронетехники пытались прорваться в направлении населённых пунктов Синджар и Абу-Дали в провинции Идлиб: «В ходе отражения атак террористов погибли17 военнослужащих вооружённых сил САР, 42 получили ранения. Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными».


Опубликовано:21 Декабрь, 2019  11:42, ]]>Печать]]>
 
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