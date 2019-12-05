Российский адмирал: Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России

Интенсивность полетов у российских границ самолетов-разведчиков НАТО возросла в 2019 году более чем на треть, а боевых самолетов - вдвое.

Oб этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.

"Увеличилось число полетов самолетов-разведчиков различных классов вдоль наших морских и сухопутных границ - с 578 в прошлом году до более чем 800 в нынешнем. Аналогичный показатель активности боевых самолетов вырос за тот же период вдвое - счет идет на пятую сотню", - сказал он.

По его словам, такая активность вынуждает летчиков морской авиации Балтфлота иногда подниматься в воздух несколько раз в день. Командующий напомнил, что всего у границ России страны НАТО провели в 2019 году около 300 военных учений различного уровня.

При этом Носатов заверил, что любая военная деятельность НАТО отслеживается средствами Балтийского флота.