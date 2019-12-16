Читатель спрашивает: Можно ли при чтении Корана прерываться, не дочитав суру до конца?

При чтении Корана желательно не прерываться без особой причины. Будет лучше, если человек дочитает суру до конца. Однако Ислам не одобряет чтение Корана без желания или же при наличии важных дел. Поэтому можно прервать чтение Корана после любого аята. Желательно при этом произнести «садагаллул-Алиййуль-Азим», то есть «Всевышний и Могущественный Аллах верно велел», а также салават. При следующем чтении Корана можно продолжить с того аята, где человек прервался.