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Турция и США подписали контракт по Инджирлик

Пентагон заключил с рядом турецких компаний контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму $95 млн, сообщает пресс-служба американского военного ведомства.

"Восьми турецким строительным компаниям был выдан контракт общей стоимостью $95 млн на проведение проектировочных и строительных работ по строительству элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры на авиабазе Военно-воздушных сил США в Турции. Работы будут закончены к 31 декабря 2024 года", - передает ТАСС сообщение Пентагона.

С американской стороны одной из структур, подписывающих контракт, является 39-я финансовая эскадрилья, развернутая на авиабазе Инджирлик.

На авиабазе Инджирлик в настоящее время развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США.


Опубликовано:24 Декабрь, 2019  12:02, ]]>Печать]]>
 
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