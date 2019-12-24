ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
США угрожают санкциями России и Азербайджану США угрожают санкциями России и Азербайджану
Задержаны глава Акстафы и его заместитель Задержаны глава Акстафы и его заместитель
Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев» Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев»
В Ливане пришли к консенсусу по вопросу назначения премьера В Ливане пришли к консенсусу по вопросу назначения премьера
Израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа Израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2019»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Точка зрения

Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение

Завтра произойдет последнее солнечное затмение 2019-го года.

Cолнечное затмение начнется 26 декабря в 06:30 по бакинскому времени.

Полное затмение состоится в 07:37, достигнет максимума в 09:34 и в 10:58 завершится полное затмение. Весь процесс завершится в 12:06.

За природным явлением смогут наблюдать в Азии, Австралии, Саудовской Аравии, Индии, Суматре, Борнео.

На территории Баку с 08:03 до 08:52 по местному времени можно будет наблюдать упомянутое природное явление.

Отметим, что во время солнечного затмения совершается намаза-аят.

Намаз-аят состоит из 2-х ракатов, и в каждом ракате 5 руку. Его можно совершить двумя путями:

первый: после намерения, надо произнести «такбир», прочесть суру «Открывающая» (Хамд) и одну другую суру полностью. Затем совершить «руку». После поднятия с «руку», опять прочесть суру «Открывающая» и другую суру, потом вновь выполнить «руку». Так проделать 5 раз. После завершения пятого «руку», совершить две «саджде», подняться и выполнить второй ракат так же, как и первый, произнести «ташаххуд» и приветствие;

второй: после намерения, «такбира» и чтения суры «Открывающая», следующую суру разбить на пять и прочесть одну её часть. Затем совершить «руку», подняться и без прочтения суры «Открывающая», прочесть 2-ую часть той суры, затем вновь выполнить «руку». Продолжить и до пятого «руку» закончить суру. Например, суру «Очищение» (Ихлас) можно разбить следующим образом: перед выполнением первого «руку» произнести: "Бисмиллахир-рахманир-рахим" и пойти в «руку». Затем подняться и сказать: «Кул хуваллаху ахад» и вновь пойти в «руку». Потом подняться, сказать: «Аллахус-самад» и пойти в «руку». Подняться и сказать:«лам ялид ва лам юулад», пойти в «руку». Затем подняться и сказать: «уа лам якун лаху куфуван ахад» и выполнить пятый «руку». Подняться и совершить две «саджде», затем выполнить 2-й ракат так же, как и 1-й. После завершения, сказать «ташаххуд» и приветствие.


Опубликовано:25 Декабрь, 2019  10:41, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
24 Декабрь, 2019
Ильхам Алиев: "Если ты не боишься народа, то побойся Аллаха!"
20 Декабрь, 2019
Как задерживали главу Акстафы и его помощника (Видео)
18 Декабрь, 2019
Каир и Бухара объявлены столицами Исламской культуры 2020 года
18 Декабрь, 2019
Ожесточенные протесты мусульман по всей Индии
16 Декабрь, 2019
Эрдоган: Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
25 Декабрь, 2019
В Африке утонули 100 паломников-христиан
25 Декабрь, 2019

Как следует выполнять больному человеку намаз сидя? Ислам в вопросах
25 Декабрь, 2019
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек
25 Декабрь, 2019

Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение
24 Декабрь, 2019

За последний год в Ираке обнаружены 18 массовых захоронений
24 Декабрь, 2019
Турция и США подписали контракт по Инджирлик
24 Декабрь, 2019

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства? Ислам в вопросах
24 Декабрь, 2019

Ильхам Алиев: "Если ты не боишься народа, то побойся Аллаха!"
24 Декабрь, 2019

Очередная вылазка боевиков в Афганистане: семеро военных погибли
23 Декабрь, 2019
Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества
23 Декабрь, 2019

Можно ли при чтении Корана прерываться, не дочитав суру до конца? Ислам в вопросах
23 Декабрь, 2019
Российский адмирал: Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России
21 Декабрь, 2019
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ
21 Декабрь, 2019
При атаках боевиков погибли 17 военных Сирии
20 Декабрь, 2019
Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев»
20 Декабрь, 2019

США угрожают санкциями России и Азербайджану
20 Декабрь, 2019

Как задерживали главу Акстафы и его помощника Видео
19 Декабрь, 2019

Задержаны глава Акстафы и его заместитель
19 Декабрь, 2019
В Ливане пришли к консенсусу по вопросу назначения премьера
19 Декабрь, 2019
Израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа
19 Декабрь, 2019
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
19 Декабрь, 2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на армию САР
19 Декабрь, 2019
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
18 Декабрь, 2019
Американские войска вернулись на базы в Сирии
18 Декабрь, 2019

Каир и Бухара объявлены столицами Исламской культуры 2020 года
18 Декабрь, 2019
Ожесточенные протесты мусульман по всей Индии
18 Декабрь, 2019

Армия Пакистана выступила против смертного приговора Мушаррафу
17 Декабрь, 2019
Не менее десяти человек погибли при взрыве в Афганистане
17 Декабрь, 2019
У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами
16 Декабрь, 2019
В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик
16 Декабрь, 2019
В Афганистане трое полицейских убиты при нападении боевиков
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com