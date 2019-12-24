Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение

Завтра произойдет последнее солнечное затмение 2019-го года.

Cолнечное затмение начнется 26 декабря в 06:30 по бакинскому времени.

Полное затмение состоится в 07:37, достигнет максимума в 09:34 и в 10:58 завершится полное затмение. Весь процесс завершится в 12:06.

За природным явлением смогут наблюдать в Азии, Австралии, Саудовской Аравии, Индии, Суматре, Борнео.

На территории Баку с 08:03 до 08:52 по местному времени можно будет наблюдать упомянутое природное явление.

Отметим, что во время солнечного затмения совершается намаза-аят.

Намаз-аят состоит из 2-х ракатов, и в каждом ракате 5 руку. Его можно совершить двумя путями:

первый: после намерения, надо произнести «такбир», прочесть суру «Открывающая» (Хамд) и одну другую суру полностью. Затем совершить «руку». После поднятия с «руку», опять прочесть суру «Открывающая» и другую суру, потом вновь выполнить «руку». Так проделать 5 раз. После завершения пятого «руку», совершить две «саджде», подняться и выполнить второй ракат так же, как и первый, произнести «ташаххуд» и приветствие;

второй: после намерения, «такбира» и чтения суры «Открывающая», следующую суру разбить на пять и прочесть одну её часть. Затем совершить «руку», подняться и без прочтения суры «Открывающая», прочесть 2-ую часть той суры, затем вновь выполнить «руку». Продолжить и до пятого «руку» закончить суру. Например, суру «Очищение» (Ихлас) можно разбить следующим образом: перед выполнением первого «руку» произнести: "Бисмиллахир-рахманир-рахим" и пойти в «руку». Затем подняться и сказать: «Кул хуваллаху ахад» и вновь пойти в «руку». Потом подняться, сказать: «Аллахус-самад» и пойти в «руку». Подняться и сказать:«лам ялид ва лам юулад», пойти в «руку». Затем подняться и сказать: «уа лам якун лаху куфуван ахад» и выполнить пятый «руку». Подняться и совершить две «саджде», затем выполнить 2-й ракат так же, как и 1-й. После завершения, сказать «ташаххуд» и приветствие.