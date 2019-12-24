Как следует выполнять больному человеку намаз сидя?

Читатель спрашивает: Как следует выполнять намаз сидя по болезни?

Уступки в намазе для человека, выполняющего намаз сидя по болезни, зависят от степени его болезни. Если человек способен стоять на ногах, но не может совершать земной поклон, то ему следует поставить перед собой высокий стул и совершать поклон на мохур на стуле. Если не способен сидеть на коленях, то во время земного поклона должен сидеть на стуле и совершать поклон на мохур, расположенный на другом стуле, ташаххуд и приветствия также должны быть произнесены в сидячем положении. Если человек никоим образом не может стоять, то должен начать намаз в сидячем положении, прочитать суры, а во время поясного поклона нагнуться насколько способен вперед, расположить руки на коленях и сказать зикр. Во время земного поклона должен расположить мохур на такой высоте, чтобы суметь приставить к нему лоб. Если не может нагнуться вообще, должен взять мохур, приставить ко лбу и сказать зикр.