ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
США угрожают санкциями России и Азербайджану США угрожают санкциями России и Азербайджану
Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев» Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев»
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ
При атаках боевиков погибли 17 военных Сирии При атаках боевиков погибли 17 военных Сирии
Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Дек.2019»
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

В Саудовской Аравии отменили ранние браки

Власти Саудовской Аравии после многолетних дискуссий ввели запрет на ранние браки, установив разрешенный законодательством возраст вступления в брак не моложе 18 лет.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило саудовское издание Saudi Gazette.

По его информации, новый закон министр юстиции Валид ас-Самаани разослал во все местные суды.В случае, если подросток младше 18 лет захочет вступить в брак, давать разрешение на это будут специальные суды. Они станут решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.Принятие нового закона последовало за вступившим в силу в январе этого года запретом жениться подросткам младше 15 лет. До этого в Саудовской Аравии закон не определял минимального возраста вступления в брак, из-за чего проблема выдачи замуж девочек стала очень актуальной. В 2017 году несколько представителей саудовского парламента Меджлис аш-Шура (консультативного совета) направили письмо в министерство юстиции с требованием запретить вступать в брак девочкам младше 15 лет.Согласно данным Всемирного экономического форума, 117 стран мира разрешают детям связывать себя узами брака при определенных обстоятельствах или не определили законодательно возраст вступления в брак. По данным ЮНИСЕФ, ежедневно мире женятся 39 тысяч детей.


Опубликовано:26 Декабрь, 2019  10:54, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
26 Декабрь, 2019
В Иране ликвидировали террористов
26 Декабрь, 2019
Израиль нанёс авиаудар по позициям ХАМАС
25 Декабрь, 2019
В Африке утонули 100 паломников-христиан
25 Декабрь, 2019
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек
24 Декабрь, 2019
За последний год в Ираке обнаружены 18 массовых захоронений

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
26 Декабрь, 2019
В Иране ликвидировали террористов
26 Декабрь, 2019

Какое из имен Аллаха является исми-азамом? Ислам в вопросах
26 Декабрь, 2019
Израиль нанёс авиаудар по позициям ХАМАС
26 Декабрь, 2019
В Саудовской Аравии отменили ранние браки
25 Декабрь, 2019
В Африке утонули 100 паломников-христиан
25 Декабрь, 2019

Как следует выполнять больному человеку намаз сидя? Ислам в вопросах
25 Декабрь, 2019
В Йемене при обстреле рынка погибли 17 человек
25 Декабрь, 2019

Завтра, 26 декабря, произойдет солнечное затмение
24 Декабрь, 2019

За последний год в Ираке обнаружены 18 массовых захоронений
24 Декабрь, 2019
Турция и США подписали контракт по Инджирлик
24 Декабрь, 2019

Подвергался ли Пророк (с) чарам колдовства? Ислам в вопросах
24 Декабрь, 2019

Ильхам Алиев: "Если ты не боишься народа, то побойся Аллаха!"
24 Декабрь, 2019

Очередная вылазка боевиков в Афганистане: семеро военных погибли
23 Декабрь, 2019
Предсказано катастрофическое снижение интеллекта человечества
23 Декабрь, 2019

Можно ли при чтении Корана прерываться, не дочитав суру до конца? Ислам в вопросах
23 Декабрь, 2019
Российский адмирал: Самолеты НАТО стали чаще летать у границ России
21 Декабрь, 2019
В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ
21 Декабрь, 2019
При атаках боевиков погибли 17 военных Сирии
20 Декабрь, 2019
Турция выслала из страны свыше 100 «игиловцев»
20 Декабрь, 2019

США угрожают санкциями России и Азербайджану
20 Декабрь, 2019

Как задерживали главу Акстафы и его помощника Видео
19 Декабрь, 2019

Задержаны глава Акстафы и его заместитель
19 Декабрь, 2019
В Ливане пришли к консенсусу по вопросу назначения премьера
19 Декабрь, 2019
Израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа
19 Декабрь, 2019
Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
19 Декабрь, 2019
В Сирии около 100 боевиков на танках напали на армию САР
19 Декабрь, 2019
Палата представителей США объявила импичмент Трампу
18 Декабрь, 2019
Американские войска вернулись на базы в Сирии
18 Декабрь, 2019

Каир и Бухара объявлены столицами Исламской культуры 2020 года
18 Декабрь, 2019
Ожесточенные протесты мусульман по всей Индии
18 Декабрь, 2019

Армия Пакистана выступила против смертного приговора Мушаррафу
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com