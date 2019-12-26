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Новости » Ислам в вопросах

Что находится внутри священной Каабы?

Читатель спрашивает: Что находится внутри священной Каабы?

До Ислама арабы хранили внутри Каабы, а также на его крыше и вокруг нее различные идолы. После покорения Мекки Пророк Мухаммад (с) очистил Каабу от идолов. В настоящий момент внутреннее помещение Каабы пустует.

Кааба состоит из одной комнаты. Внутренности отделаны мрамором светлого цвета высотой примерно 2 метра. Крыша держится на трех коричневых деревянных  столбах. Напротив двери расположен мраморный знак, указывающий место выполнения намаза Пророком (с). В углу расположена лестница для восхождения на крышу. На внутренних стенах расположены несколько эпитафий, содержащие информацию об истории реставрирования Каабы.


Опубликовано:27 Декабрь, 2019  11:35, ]]>Печать]]>
 
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