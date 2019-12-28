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На северо-западе Сирии за 11 дней погибло 86 мирных жителей

В результате ударов армии режима Башара Асада и ВКС России по зоне деэскалации на северо-западе Сирии 15-25 декабря погибли 86 мирных жителей, в том числе 21 ребенок и 18 женщин.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR).

По данным SNHR, в результате обстрелов зоны деэскалации армией режима Асада погибло 42 мирных жителя, в том числе 10 детей и 11 женщин.

Жертвами ударов ВКС России стали 44 человека, в том числе 11 детей и семь женщин.

В указанный период нанесены удары по девяти гуманитарным коридорам и трем лагерям в Идлибской зоне деэскалации.

Вертолеты режима Асада сбросили по меньшей мере 248 бочковых бомб на населенные пункты в указанном регионе.


Опубликовано:28 Декабрь, 2019  12:19, ]]>Печать]]>
 
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